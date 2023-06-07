Офіс генпрокурора: слідство перевіряє всі версії руйнування дамби Каховської ГЕС

Правоохоронці перевіряють всі версії руйнування дамби Каховської ГЕС, щоб встановити всі обставини злочину та притягнути до відповідальності винних осіб. Над розслідуванням працює спеціально створена міжвідомча та міжрегіональна група зі слідчих СБУ та Національної поліції.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

Загалом на місці події працюють 10 слідчо-оперативних груп. Складено 40 протоколів за результатами оглядів відкритих джерел. Також направлено ряд запитів до державних органів та служб.

Проводиться фіксація місць підтоплення. Проведено огляди 5 місць подій за допомогою квадрокоптера – в зоні спостереження 4 об’єкти критичної інфраструктури у Херсоні. Вони пов’язані з водопостачанням та водовідведенням.

"Встановлено, що внаслідок руйнування дамби відбувся неконтрольований скид води з підвищенням її рівня в нижній частині річки Дніпра до 12 м. В зоні підтоплення опинились 26 населених пунктів деокупованої частини Херсонської області. В цій зоні проживає понад 42 тисячі громадян", - йдеться у повідомленні.

Водночас, як наголошують в Офісі генпрокурора, точна інформація про стан техногенної катастрофи на окупованій частині Херсонщини відсутня.

Проводиться евакуація населення з підтоплених районів. При цьому ворог обстрілює населені пункти, з яких проводиться евакуація.

Як зазначається, підтоплення територій прибережної зони нижньої частини річки Дніпро може призвести до екологічної катастрофи:

через пошкодження вся Каховська ГЕС опинилась під водою, постраждав машинний цех, і у воду потрапило турбінне мастило;

різкий спад рівня води в Каховському водосховищі може призвести до порушення функціонування охолоджуючої системи Запорізької АЕС;

через підтоплення буде неможливою експлуатація Північно-Кримського та Каховського каналів після відновлення контролю над лівобережною частиною Херсонщини до відновлення Каховської ГЕС;

розповсюдження інфекційних захворювань;

забруднення та непридатності для сільськогосподарської діяльності значної площі родючих ґрунтів, що загрожує продовольчій безпеці;

масова загибель водних біоресурсів через порушення екосистеми р. Дніпро та річок, що впадають до її русла;

руйнування та пошкодження об’єктів інфраструктури, приватних будівель, транспортних засобів;

затоплення соціальної інфраструктури, вихід з ладу каналізаційної та дренажної систем, через що значна кількість цивільного населення опиниться без питної води та електричного струму.

Як повідомлялося раніше, уряд США має розвідувальні дані, які свідчать, що в підриві Каховської гідроелектростанції винна Росія.

Росія звинуватила в інциденті Україну. Зокрема, речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що "йдеться про навмисну диверсію української сторони".

Володимир Зеленський спростував ці закиди РФ, нагадавши, що вже понад рік Росія контролює всю Каховську ГЕС. Станція була замінована і підірвати її якось обстрілами ззовні фізично нереально.

В українській розвідці заявили про наявність доказів підриву Каховської ГЕС. Росіяни для цього застосували вибухівку.