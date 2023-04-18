Окупаційному очільнику Запорізької АЕС повідомили про підозру: йому загрожує довічне позбавлення волі

Служба безпеки зібрала доказову базу на ще одного російського чиновника, причетного до поширення окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині України. За результатами слідчих дій повідомлено про підозру "директору" Запорізької АЕС Олегу Романенку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що до цього "призначення" росіянин був головним інженером Балаковської атомної електростанції у Саратовській області країни-агресора.

Після захоплення українського енергооб’єкта Романенко став "директором" створеної загарбниками "експлуатуючої організації Запорізької АЕС", яка входить до структури "Росатому".

"Встановлено, що у період з 11 березня до листопада минулого року він забезпечив виконання вказівки Москви щодо відключення атомної електростанції від об’єднаної енергосистеми України", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що у подальшому "посадовець" організовував роботу атомного об’єкта в інтересах Росії.

"Для цього він підбурював працівників АЕС підтримати окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди – погрожував "звільненням" та переслідуваннями з боку каральних органів РФ", - зауважують в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Романенку підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни);

ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

В СБУ додають, що наразі зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі.

Зауважимо, раніше СБУ повідомила про підозру нинішньому "очільнику" Запорізької АЕС Юрію Чернічуку, який до тимчасової окупації регіону займав посаду заступника головного інженера. Колаборант також потрапив у список осіб, проти яких РНБО запровадив санкції.