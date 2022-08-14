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Окупанти вчергове обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині
В ніч на 14 серпня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню по житловому кварталу міста Марганець Нікопольського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджено житлові будинки.
У зв’язку з цим – за процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури – здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора.
Окупанти також обстріляли Нікополь. Пошкоджено сім багатоповерхівок, приватні будинки, школу, магазини та лінії електропередач.
Нагадаємо, 13 серпня, близько 20:00, окупаційні війська РФ вчергове завдали удару по місту Миколаїв. Влучання зафіксували поблизу житлового будинку. Повітряну тривогу у Миколаєву та області оголосили о 20:09, невдовзі місцеві жителі почули вибухи.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". В результаті троє людей дістали поранення, серед них 13-річна дитина.