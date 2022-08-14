Окупанти вчергове обстріляли Нікопольський район на Дніпропетровщині

В ніч на 14 серпня російські військові здійснили артилерійський обстріл з реактивних систем залпового вогню по житловому кварталу міста Марганець Нікопольського району. Внаслідок ворожого обстрілу отримав осколкові поранення місцевий мешканець. Пошкоджено житлові будинки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

У зв’язку з цим – за процесуального керівництва Нікопольської окружної прокуратури – здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України), повідомили в Офісі генпрокурора.

Окупанти також обстріляли Нікополь. Пошкоджено сім багатоповерхівок, приватні будинки, школу, магазини та лінії електропередач.

Нагадаємо, 13 серпня, близько 20:00, окупаційні війська РФ вчергове завдали удару по місту Миколаїв. Влучання зафіксували поблизу житлового будинку. Повітряну тривогу у Миколаєву та області оголосили о 20:09, невдовзі місцеві жителі почули вибухи.

Раніше повідомлялося, що російські війська обстріляли Миколаїв реактивними снарядами РСЗВ "Смерч". В результаті троє людей дістали поранення, серед них 13-річна дитина.