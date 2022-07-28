Окупанти викрали теплохід для переправлення через Дніпро біля Антонівського мосту

Поліція у Херсонській області протягом доби, 28 липня, відкрила 17 кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів армії Російської Федерації проти мирного населення. Зокрема, внаслідок ворожих обстрілів 7 людей загинули, 6 отримали поранення.

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Про це повідомляє поліція Херсонської області.

"Під час ракетних обстрілів сіл Білогірка та Андріївка загинуло 5 людей. Під час артилерійських обстрілів російською армією смт Архангельське та смт Високопілля смертельні поранення через вибухи снарядів отримали двоє місцевих жителів, вони загинули на власних подвір’ях", - йдеться у повідомленні.

Також через артобстріл окупантами сіл Осокорівка, Рівнопілля та Іванівка Бериславського району 6 людей отримали поранення, нині їх рятують медики криворізької лікарні.

Зокрема, росіяни обстріляли населені пункти Нововоронцовка, Біла Криниця, Потьомкіне та Високопілля, внаслідок чого зазнали пошкоджень та руйнувань будинки місцевих жителів.

"В Херсоні військові РФ заволоділи пасажирським теплоходом, який був пришвартований на Карантинному острові. Нині відомо, що окупаційні війська використовують теплохід для переправлення через річку Дніпро в районі пошкодженого Антонівського мосту", - поінформували правоохоронці.

Крім цього, у трьох селах Бериславського району озброєні військовослужбовці РФ незаконно заволоділи автомобілями цивільних "ВАЗ-2106" та "Фольксваген Бора", а також вантажними автомобілями "ГАЗ-3307" та "ГАЗ-53".

За цими фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 110 "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України" та ст. 438 "Порушення законів та звичаїв війни" КК України.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, на південному фронті ЗСУ перейняли ініціативу ведення бойових дій і активно відтісняють загарбників. Під кінець липня контрнаступ українських захисників в Херсонській області набрав обертів.