Окупанти визнають, що вбивають українських військовополонених після допитів, , - перехоплення СБУ

У перехопленій телефонный розмові зі знайомою військовий РФ визнав, що перерізає горло українських військовополонених після допитів.

Про це повідомила пресслужба СБУ, яка перехопила телефонну розмову окупанта на східному фронті України.

Зазначається, що такі вбивства відбуваються звірячим способом.

"Человека надо чуть-чуть зарезать. Но у меня это не впервые. Мне пох*й, – розповідає російський військовий своїй знайомій про злочин, який має вчинити після цієї телефонної розмови.

"Люди, которые военнопленные… их нам смысла нет держать. Ну, потому что всю информацию с них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их надо утилизировать", – пояснює рашист.

Він у подробицях розповідає, як перерізає людині горло. І уточнює, що в нього таких випадків вистачає і робити це доводиться вночі.

Служба безпеки України встановила особу ката, його установчі дані, місце служби та коло спілкування.

Чоловік на аудіо – Сучко Євген Юрійович з Новгородської області РФ, 1995 року народження. Його мобілізували восени 2022 року, відтоді він зі своїм підрозділом перебуває на позиціях у Харківській області.

"СБУ працює, аби цей Сучко та кожен воєнний злочинець з РФ поніс заслужене покарання за свої звірства. Українська спецслужба розслідує понад 35 тис. кримінальних проваджень за фактом порушення законів та звичаїв війни", - підкреслили у відомстві.

Нагадаємо, в березні в мережі з’явилося відео, на якому росіяни розстріляли українського військовополоненого. Це сталося після його слів "Слава Україні!". Згодом Служба безпеки України підтвердила, що це був снайпер бригади ТРО Олександр Мацієвський.

11 квітня з’явилося інше відео зі звірствами з боку російських окупантів – вони відрізали голову українському полоненому. СБУ розпочала досудове розслідування цього воєнного злочину.

Своєю чергою CNN повідомив про ще одне відео з обезголовленими тілами двох українських військових. Журналісти зауважили, що один запис, можливо, був зроблений зовсім нещодавно, а другий виглядає так, ніби був знятий влітку.