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Окупанти застрелили головного диригента Херсонського театру імені Куліша
Про жорстке вбивство головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша стало відомо 14 жовтня.
Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.
Так, до 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом з колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру “Гілея”.
Цей концерт мав за задумом окупантів продемонструвати так зване “налагодження мирного життя” в Херсоні. Проте диригент оркестру Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами. Після чого російські військові застрелили Керпатенко у власному будинку.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Юрій Керпатенко з 2000-го року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004-му він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру "Гілея".
Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала 30 нових колаборантів на Луганщині.