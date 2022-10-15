Окупанти застрелили головного диригента Херсонського театру імені Куліша

Про жорстке вбивство головного диригента Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша стало відомо 14 жовтня.

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Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

Так, до 1 жовтня, міжнародного дня музики, окупанти разом з колаборантами у філармонії планували у Херсоні святковий концерт за участю знаменитого камерного оркестру “Гілея”.

Цей концерт мав за задумом окупантів продемонструвати так зване “налагодження мирного життя” в Херсоні. Проте диригент оркестру Юрій Керпатенко відмовився співпрацювати з окупантами. Після чого російські військові застрелили Керпатенко у власному будинку.

Юрій Керпатенко з 2000-го року працював у Херсонській обласній філармонії. У 2004-му він став головним диригентом Херсонського музично-драматичного театру імені Миколи Куліша. Виступав головним диригентом камерного оркестру "Гілея".

Нагадаємо, що СБУ ідентифікувала 30 нових колаборантів на Луганщині.