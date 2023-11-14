Олегу Царьову оголосили нову підозру: фінансує Росгвардію

Колишньому народному депутату України V–VII скликань Олегу Царьову повідомили про ще одну підозру за фінансування Росгвардії.

Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За даними слідства, колишній член забороненої в Україні «Партії регіонів» у 2014 році виїхав до РФ.

"На сьогодні він активно співпрацює з військово-політичним керівництвом держави-агресора з метою нанесення шкоди обороноздатності України. Для збору інформації використовує свої знайомства та зв’язки в країні", - зазначають у прокуратурі.

Наразі слідство здобуло докази фінансування Царьовим збройних формувань окупаційної влади на території АР Крим.

"Екснардеп мав там нерухомість та низку підприємств. Після анексії півострова зареєстрував їх за російським законодавством та найняв військових Росгвардії для забезпечення охоронних заходів", - підкреслили у прокуратурі.

Крім того, встановлено факти грошових переказів за охорону належних Царьову музею-садиби та санаторію у місті Ялта. Їх переведено на рахунки «Федерального державного унітарного підприємства «Охорона» федеральної служби військ національної гвардії РФ».

"Фактично підозрюваний фінансує окупаційні війська держави-агресора в українському Криму. Йому інкриміновано фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України (ч. 3 ст. 110-2 КК України)", - наголосили у прокуратурі.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала нові докази вини колишнього народного депутата Олега Царьова. За даними слідства, він співпрацював з керівництвом Міноборони РФ після початку повномасштабного вторгнення. Встановлено, що екснардеп "зливав" агресору інформацію про наслідки ворожих повітряних ударів по території України. Саме Царьов передав окупантам детальні відомості про результати ракетного обстрілу Кременчуцького нафтопереробного заводу.

Ще у травні 2022 року Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення у справі колишнього народного депутата Олега Царьова, якого звинувачували у сепаратизмі. Його визнали винним і засудили до 12 років ув'язнення.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну окупанти привезли Царьова на тоді ще захоплену територію в Київській області (ЗСУ звільнили регіон у березні). Ексдепутат нібито приїхав із "гуманітарною допомогою" і зробив звідти заяву для пропагандистських російських ЗМІ.