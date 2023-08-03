Олігарху Жеваго оголосили про підозру у справі ексглави Верховного Суду Князєва

Сьогодні, 3 серпня, Національне антикорупційне бюро (НАБУ) повідомило власнику групи "Фінанси і кредит" Костянтину Жеваго про підозру у наданні неправомірної вигоди голові та суддям Верховного Суду в обмін на рішення на його користь у господарській справі стосовно Полтавського гірничо-збагачувального комбінату.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Там зауважують, що оскільки підозрюваний на момент скоєння злочину і до теперішнього часу перебуває у Франції, про підозру йому повідомили в межах міжнародної правової допомоги.

"За даними слідства, у 2002 році підозрюваний придбав 40,19% акцій гірничо-збагачувального комбінату у чотирьох компаній. 18 років потому колишні акціонери звернулися до господарського суду з позовом, щоб визнати договір купівлі-продажу цінних паперів недійсним та повернути собі акції ГЗК. Проте, суд відмовив у задоволенні вимог", - нагадують в НАБУ.

У 2022 році Апеляційний суд скасував рішення першої інстанції та визнав недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів.

"Аби не допустити втрату акцій, на початку березня 2023 року підозрюваний вступив у змову з адвокатом одного зі столичних адвокатських об’єднань, який мав зв’язки з суддями Верховного Суду. Протягом березня-квітня 2023 року він передав адвокату 2,7 млн дол. США (1,8 млн дол. США – суддям Верховного Суду, решта – як "оплата" посередницьких послуг)", - зауважують в НАБУ.

Врешті-решт, Верховний Суд у квітні 2023 року ухвалив рішення на користь бізнесмена. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання двома траншами 1,8 млн дол. США.

Під час отримання другого траншу у 450 тис. дол. США 15 травня 2023 року голову Верховного Суду Всеволода Князєва і адвоката було викрито "на гарячому".

Справа ексголови Верховного Суду Князєва

За версією слідства, Всеволод Князєв, будучи головою ВС, ухвалив протиправне рішення на користь бізнесмена Костянтина Жеваго. Під час слідчих дій, НАБУ і САП задокументували передачу і отримання хабара двома траншами 2,7 млн дол США.

Власник групи “Фінанси та Кредит”, а також компанії Ferreexpo, котра контролює Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, Констянтин Жеваго раніше заявляв, що не виключає, що його голос дійсно може бути на записі, котрий Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура представили як доказ у справі Князева.

ВАКС обрав Князєву запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. В свою чергу, Верховний суд висловив недовіру та достроково припинив повноваження Князєва у зв'язку зі встановленими фактами корупції.

Князєв уже 2,5 місяці перебуває у СІЗО. 11 липня суд продовжив йому термін запобіжного заходу у вигляді арешту ще на два місяці.