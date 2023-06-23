Організатори виробництва фальсифікованої побутової хімії на Закарпатті отримали підозри: деталі справи

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Закарпатській області повідомило про підозру членам організованої групи мешканців регіону, що виготовляли та розповсюджували фальсифіковану побутову хімію під виглядом товарів відомих світових виробників.

Як ідеться в повідомленні відомства, кожному з членів групи було відведено певну роль у процесі виготовлення та продажу контрафактної продукції. При цьому для прикриття своєї протиправної діяльності організатор групи зареєстрував і власну торгову марку.

Однак виробництво товарів під зареєстрованим брендом фактично не здійснювалось. Готову продукцію члени організованої групи продавали гуртом та в роздріб, безпосередньо з виробничих приміщень та через інтернет-майданчики.

Шкоду, нанесену закордонним компаніям, що зареєстрували торговельні марки в України та мають міжнародну реєстрацію, в БЕБ оцінюють у суму 1,6 мільйона гривень.

Наразі всім членам групи повідомлено про підозру за частиною 3 статті 229 Кримінального кодексу (незаконне використання знаків для товарів, що завдало матеріальної шкоди в особливо великому розмірі, вчинене організованою групою). Однак організатора та двох виконавців злочину наразі відпустили під заставу.

Нагадаємо, що раніше в червні в БЕБ повідомили про викриття масштабного виробництва контрафактної побутової хімії на Закарпатті, однак тоді нікому про підозру ще не повідомляли та не озвучувався розмір завданої шкоди.

Втім, за даними бюро, під час 15 обшуків складських приміщень було виявлено та вилучено три автоматизовані лінії для розливу, маркування та фасування продукції; близько 240 тонн готової продукції з нанесеним найменуванням відомих світових брендів виробників побутової хімії та сировини; близько 200 тисяч пакувальних коробок та пляшок з нанесеним найменуванням відомих виробників.