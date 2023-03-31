Організовує тортури на Херсонщині. Ексочільника СБУ часів Януковича судитимуть за 4 статтями

В Україні судитимуть колишнього керівника Служби безпеки Олександра Якименка, який очолив каральний орган РФ на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Про це повідомила пресслужба СБУ.

Якименко був головою СБУ за часів президентства Віктора Януковича. За даними слідства, з 2014 року експосадовець переховувався в РФ, а після повномасштабного вторгнення РФ в Україну почав допомагати окупантам.

Він став керівником окупаційної "служби безпеки" на Херсонщині. Як зауважують українські правоохоронці, на цій посаді він організовує масові переслідування, викрадення і катування місцевих жителів.

"Щоденно людей піддають жорстоким тортурам – катують електричним струмом, не дають воду та їжу, а також імітують розстріл потерпілих. Таким чином з них намагаються "вибивати" зізнання у сприянні Силам оборони, а після цього пропонують за гроші отримати "амністію", – йдеться в повідомленні.

До лав окупаційного органу Якименко особисто залучив ще вісьмох осіб, які беруть участь у катуваннях людей.

Зазначається, що ексголову СБУ судитимуть за кількома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану);

ч. 3, ч. 4 ст. 260 (створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань);

ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Також за цими статтями кваліфіковано дії восьми спільників фігуранта.

Обвинувачених оголосили в розшук. Наразі тривають заходи для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо, нещодавно в Херсоні повідомили про підозру у держзраді й трьом працівникам окупаційної виправної установи. Подружжя молодих інспекторів та їхній колега після повномасштабного вторгнення РФ пішли працювати на окупантів.