Організовували псевдореферендум на Луганщині: повідомлено про підозру 27 "депутатам народної ради ЛНР"

Служба безпеки повідомила про підозру 27 "депутатам народної ради" терористичної організації "ЛНР", які причетні до організації незаконного референдуму у тимчасово захоплених районах сходу України.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, у вересні 2022 року ці "депутати" проголосували за так званий "закон про референдум щодо входження до складу Росії на правах суб’єкта РФ". Після цього вони публічно закликали місцевих жителів до участі у фейковому плебісциті.

За даними слідства, у колабораційній діяльності підозрюється "депутат", який одночасно є очільником створеної агресором "Федерації профспілок ЛНР". За вказівкою Москви він зобов’язував голів профспілкових організацій агітувати робітників місцевих підприємств за підтримку "приєднання" регіону до складу Росії.

Ще одна зловмисниця координувала роботу незаконних "виборчкомів" у захоплених містах Антрацитівського району Луганщини. Крім того, вона особисто закликала місцевих жителів взяти участь у псевдореферендумі та "проголосувати" на користь Кремля.

Наразі цим та іншим фігурантам слідчі Служби безпеки повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Загалом СБУ встановила особи вже понад 90 організаторів фейкового референдуму на Луганщині.

Наразі зловмисники перебувають на тимчасово окупованій частині сходу України.

Нагадаємо, Служба безпеки України під час стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонської області затримала ще чотирьох організаторів російського псевдореферендуму з "приєднання" регіону до РФ.