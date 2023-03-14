Організовував депортацію українських дітей у РФ: СБУ оголосила про підозру окупаційному "міністру"

Служба безпеки України у результаті слідчо-оперативних дій повідомила про підозру так званому "міністру транспорту Херсонської області". Чоловіку інкримінують незаконний перетин кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, підозрюваним є громадянин РФ, який у травні 2023 року "отримав призначення" до окупаційного органу у тимчасово захопленій частині Херсонщини.

Очолюючи окупаційний "Мінтранспорт", зловмисник за дорученням Кремля перелаштовував місцеву транспортну систему під військові потреби країни-агресорки.

Крім того, чоловік є одним із організаторів депортації українських дітей з окупованої частини Херсонщини до Росії - під виглядом поїздок до дитячих таборів.

Також за сприяння підозрюваного російські загарбники тоннами вивозили до Росії українське зерно.

Слідчі СБУ повідомили зловмиснику про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ч. 1 ст. 109 ККУ);

незаконне перетинання державного кордону України з метою заподіяння шкоди інтересам держави (ч. 1 ст. 332-2 ККУ).



Наразі підозрюваний перебуває у тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині. Правоохоронці проводять комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні СБУ зібрала беззаперечні докази вини російського агента, який в умовах війни проводив розвідувально-підривну діяльність проти України. Держзрадник проведе 15 років за ґратами.