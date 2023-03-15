Організовував вивезення українського зерна та псевдореферендум: СБУ повідомила про підозру "голові уряду "ДНР"

Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "голові уряду" терористичної організації "ДНР" - Віталію Хоценку. Він є громадянином Росії і входить до найближчого оточення терориста, ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За сприяння Пушиліна Хоценко отримав "керівну посаду" у так званому "уряді" терористичної організації "ДНР". У лавах окупаційного органу росіянин виконував різноманітні завдання Москви.

Зокрема, Хоценко відповідав за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до країни-агресорки.

Також зловмисник був одним із ключових організаторів фейкового "референдуму" щодо "приєднання" захопленої території Донеччини до складу РФ.

Крім того, підозрюваний відповідав за матеріально-технічне забезпечення бойовиків "ДНР" для збройної агресії проти України.

Співробітники СБУ оголосили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110);

створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3).



Наразі Хоценко переховується на тимчасово окупованій території України. Однак слідчі СБУ знають про місце його перебування і працюють задля притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про підозру так званому "міністру транспорту Херсонської області". Зловмисник за дорученням Кремля перелаштовував місцеву транспортну систему під військові потреби країни-агресорки. Також за сприяння підозрюваного російські загарбники тоннами вивозили до Росії українське зерно.