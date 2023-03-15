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Організовував вивезення українського зерна та псевдореферендум: СБУ повідомила про підозру "голові уряду "ДНР"
Служба безпеки України повідомила про підозру так званому "голові уряду" терористичної організації "ДНР" - Віталію Хоценку. Він є громадянином Росії і входить до найближчого оточення терориста, ватажка "ДНР" Дениса Пушиліна.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
За сприяння Пушиліна Хоценко отримав "керівну посаду" у так званому "уряді" терористичної організації "ДНР". У лавах окупаційного органу росіянин виконував різноманітні завдання Москви.
Зокрема, Хоценко відповідав за вивезення українського зерна, вугілля та граніту з Маріупольського порту до країни-агресорки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також зловмисник був одним із ключових організаторів фейкового "референдуму" щодо "приєднання" захопленої території Донеччини до складу РФ.
Крім того, підозрюваний відповідав за матеріально-технічне забезпечення бойовиків "ДНР" для збройної агресії проти України.
Співробітники СБУ оголосили чоловіку про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
- посягання на територіальну цілісність і недоторканність України (ст. 110);
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створення терористичної групи чи терористичної організації (ст. 258-3).
Наразі Хоценко переховується на тимчасово окупованій території України. Однак слідчі СБУ знають про місце його перебування і працюють задля притягнення зловмисника до відповідальності.
Нагадаємо, напередодні СБУ повідомила про підозру так званому "міністру транспорту Херсонської області". Зловмисник за дорученням Кремля перелаштовував місцеву транспортну систему під військові потреби країни-агресорки. Також за сприяння підозрюваного російські загарбники тоннами вивозили до Росії українське зерно.