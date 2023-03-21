Організувала псевдореферендум і допомагала окупантам: зрадниці з Пологів загрожує 8 років тюрми

У Службі безпеки України зібрали беззаперечні докази добровільної співпраці з ворогом мешканки Пологівського району, Запорізької області. Жінка працювала головним спеціалістом “Центру надання адміністративних послуг” Пологівської міської ради і добровільно пішла на співпрацю з окупантами. Вона запропонувала їм свої послуги, оскільки мала доступ до особистих даних громадян.

Росіяни призначили її головою «військово-цивільної адміністрації сіл Семенівка та Григорівка», де зрадниця забезпечує безперешкодну роботу військової окупаційної адміністрації та допомагала поширювати "рускій мір" серед місцевих мешканців, повідомляє Запорізька ОВА.

Вона організувала проведення низки агітаційних заходів та флешмоб "три цвета – одно настроение", на якому здійснено "урочисте" підняття прапору держави – агресора. Через засоби масової інформації схиляла місцеве населення до співпраці з ворогом, примушувала місцевих мешканців до торимувати російські паспорти.

Зрадниця охоче виконувала всі накази окупантів, забезпечувала їх усім необхідним, видавала злочинні розпорядження, які дозволили окупантам забирати активи українського бізнесу на тимчасово окупованих територіях. Також жінка приймала активну участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасового окупованих територіях Пологівського району.

За матеріалами Служби безпеки суд визнав її винною за ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі зловмисниця переховується на тимчасово окупованій території Пологівського району, але співробітники СБУ проводять комплексні заходи для притягнення її до відповідальності.

Жінці загрожує покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного майна з позбавленням права обіймати посади в органах влади незалежно від форми власності строком на 15 років.

Служба безпеки викрила ще двох інформаторів російських спецслужб на Одещині. Вони збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури на території регіону.