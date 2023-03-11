Організував трансляцію російських телеканалів: на Харківщині затримали колаборанта

Кіберфахівці Служби безпеки викрили ще одного ворожого поплічника на звільнених територіях Харківської області. Під час окупації зловмисник налаштував трансляцію телеканалів держави-агресора для поширення російської пропаганди.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився місцевий житель, який після захоплення частини регіону пішов на добровільну співпрацю з російськими загарбниками.

За це його призначили "виконуючим обов’язки провідного спеціаліста відділу телерадіомовлення управління зв’язку та масових комунікацій" окупаційної адміністрації РФ.

"Перебуваючи на "посаді" він організував мовлення центральних російських телеканалів на частотах українського ефірного цифрового телебачення. Для цього використовував телекомунікаційне обладнання Куп’янської телевежі", - повідомили правоохоронці.

Вони додають, що таким чином агресор поширював серед місцевих жителів дезінформацію про війну в Україні у вигляді сюжетів і передач кремлівських пропагандистів.

Крім цього, весь ефірний контент був спрямований на заперечення збройної агресії РФ та виправдовування воєнних злочинів російських загарбників.

"На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).Триває розслідування. Зловмиснику загрожує 12 років тюрми з конфіскацією майна", - повідомили в СБУ.

Нагадаємо, власниці херсонської телерадіокомпанії "ВТВ плюс" , яка "розкручувала" медійний образ гауляйтера Сальдо, повідомили про підозру.

Раніше Служба безпеки зібрала вичерпну доказову базу на прокремлівську пропагандистку Діану Панченко, яка публічно виправдовує російську збройну агресію проти України. Панченко працювала на підсанкційних телеканалах підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука, де поширювала антиукраїнські наративи Москви.