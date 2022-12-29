- Категорія
- Злочинність
- Дата публікації
-
Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років за ґратами - СБУ
Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині. Він проведе за гратами 10 років.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За інформацією СБУ, агента затримали у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.
"Зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. Саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Встановлено, що на колишнього "министра обороны "ДНР" він вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення. Там запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України.
Закриті відомості російський агент передавав з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.
За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.
Нагадаємо, раніше Служба безпеки у результаті слідчо-оперативної роботи зібрала беззаперечні докази вини ще одного поплічника агресора. Зловмисником виявився інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, які входять до складу Південного військового округу РФ.