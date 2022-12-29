Особистий інформатор терориста Стрєлкова проведе 10 років за ґратами - СБУ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного російського агента, який збирав розвіддані про підрозділи Сил оборони на Донеччині. Він проведе за гратами 10 років.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, агента затримали у результаті спецоперації у прифронтових районах регіону у травні цього року.

"Зловмисником є особистий інформатор російського терориста Стрєлкова-Гіркіна. Саме за його дорученням ворожий поплічник намагався виявити місця дислокації та маршрути переміщення українських військ в районі Слов’янська. Також передавав ворогу локації місцевих держустанов та об’єктів критичної інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що на колишнього "министра обороны "ДНР" він вийшов через заборонену соцмережу "Одноклассники" після початку повномасштабного вторгнення. Там запропонував Стрєлкову свою "допомогу" у війні проти України.

Закриті відомості російський агент передавав з власного акаунта електронної пошти у вигляді міток на електронних картах з детальним описом прилеглої місцевості.

За матеріалами СБУ суд визнав зловмисника винним за ч. 3 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України та призначив йому покарання у вигляді 10 років ув’язнення.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки у результаті слідчо-оперативної роботи зібрала беззаперечні докази вини ще одного поплічника агресора. Зловмисником виявився інформатор бойовиків незаконних збройних формувань, які входять до складу Південного військового округу РФ.