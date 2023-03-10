Ошукували родичів полеглих на війні захисників: СБУ викрила оборудку

Служба безпеки України викрила шахрайську схему на Одещині. Ділки видурювали гроші у родичів полеглих українських військовослужбовців.

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Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, спільники обіцяли сім'ям загиблих воїнів "сприяння" в отриманні одноразової компенсації від держави.

За свої "послуги" хотіли винагороду - 10 тисяч доларів. За ці кошти шахраї обіцяли безперешкодне оформлення документів, необхідних для отримання грошової допомоги.

Фото: СБУ

Організатор злочинної схеми запевняв, що має серйозні зв'язки в одній із військових частин, за допомогою яких і вирішить питання оформлення документів. При цьому він навмисно розповідав, що без його допомоги отримати грошову допомогу не вийде, оскільки виплати нібито заблоковані.

Організатор попався під час отримання половини "винагороди" - 5 тисяч доларів - від брата загиблого військовослужбовця.

Фігуранту повідомили про підозру у шахрайстві, вчиненому у великих розмірах (за ч. 3 ст. 190 КК України). Йому загрожує до 8 років ув’язнення.

Наразі за клопотанням прокурора підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення інших учасників обородки.

Нагадаємо, 1 березня кіберфахівці СБУ викрили злочинну організацію, яка займалася видурюванням грошей з українських бізнесменів. Шахраї представлялися чиновниками місцевої влади і просили в підприємців "допомоги для ЗСУ".