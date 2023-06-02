Отримав від окупантів "дозвіл" грабувати будинки: на Київщині затримали колаборанта

Служба безпеки затримала на Київщині ще одного ворожого поплічника, який майже пів року добровільно співпрацював з окупантами на тимчасово захопленій території Луганської області.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисником виявився проросійськи налаштований працівник агрокомпанії одного із селищ Сватівського району.

Після окупації населеного пункту він одразу підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

"Встановлено, що колаборант перевозив особовий склад та російські боєприпаси. Також на власному подвір’ї зловмисник влаштував "СТО" для ремонту російської військової техніки, у тому числі підбитих українськими захисниками БТРів. За це окупанти дозволяли своєму поплічнику безперешкодно переміщатися по району і грабувати будинки людей, які виїхали на підконтрольну Україні територію", - йдеться у повідомленні.

Там додають, що навесні 2023 року, коли внаслідок наступальних дій ЗСУ лінія фронту наблизилась до околиць його селища, ворожий поплічник виїхав на Київщину.

Тут він намагався "легалізуватися" як переселенець зі сходу України і навіть почав оформляти соціальну допомогу.

Співробітники СБУ встановили його місцезнаходження і затримали фігуранта у Борисполі.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зараз він під вартою. Триває розслідування. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми", - підкреслили в СБУ.

Раніше контррозвідка Служби безпеки викрила ще одного учасника розгалуженої агентурної мережі ФСБ у Донецькій області. Зловмисник збирав розвіддані про дислокацію та переміщення Сил оборони в районах Бахмута, Авдіївки і Торецька.