Отримували бойові доплати, залишаючись у тилу. На Рівненщині виявили зловживання з преміями для військових (ВІДЕО)

Працівники Державного бюро розслідувань викрили протиправну схему фіктивної виплати "бойових" доплат військовим з Рівненщини, які насправді не несуть службу на передовій. Схема діяла протягом 9 місяців, а завдані державі збитки становлять щонайменше 1 млн грн.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За інформацією правоохоронців, з початку повномасштабного вторгнення Росії керівництво батальйону систематично преміювали підлеглих, які перебувають у зоні проведення бойових дій.

Проте, принаймні двоє військових, щомісячно одержуючи виплати від 30 до 100 тис грн, продовжували перебувати на території Рівненської області. Серед них, зокрема, донька та колишня дружина заступника командира частини, які зараз є військовослужбовцями цієї частини.

Працівники ДБР 20 квітня провели низку обшуків на території військової частини та за місцем проживання військових, які одержували доплати незаконно. У результаті слідчих дій виявлено та вилучено бухгалтерську документацію, кадрові документи, банківські картки, мобільні телефони тощо.

Крім того, правоохоронці перевірять законність доплат іншим військовослужбовцям цієї частини. За результатами вивчення вилучених документів, буде прийняте рішення щодо повідомлення певним особам про підозри.

Попередня кваліфікація правопорушення: недбале ставлення до військової служби, вчинене в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 425 КК України).

Зловмисникам може загрожувати до 8 років позбавлення волі. Також, за рішенням суду вони матимуть відшкодувати державі протиправно виплачені кошти.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області.