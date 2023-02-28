Отримував гроші за переведення в тил. Кадровика бригади ТРО затримали з 1 млн гривень

Правоохоронці затримали кадровика однієї з бригад Сил територіальної оборони ЗСУ, якого підозрюють в отриманні грошей за переведення військових із лінії фронту до тилових частин. Про це повідомила пресслужба ДБР.

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За даними слідства, кадровик знайшов 14 потенційних кандидатів на переведення до нового навчального центру, який розташований у тилу. За це він вимагав 75 тис. грн із кожного. Одному з військових кадровик передав список людей із пропозицією зібрати гроші за "послугу".

Крім того, ще одному військовому за 180 тис. грн він обіцяв сприяти у непритягненні до кримінальної та адміністративної відповідальності за скоєння правопорушень.

ДБР затримало кадровика під час отримання 1 млн 200 тис. гривень. Під час обшуків правоохоронці вилучили списки бригади та проєкти листів-погоджень на переведення військових до навчального центру.

Фігуранту оголошено підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Кадровику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно ДБР викрило на хабарництві детектива територіального управління Бюро економічної безпеки в Києві. За даними слідства, той за неправомірну винагороду прикривав гральний бізнес.