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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Охоронець адмінбудівлі рашистів у Херсоні проведе 8 років за ґратами

Охоронець адмінбудівлі рашистів у Херсоні проведе 8 років за ґратами
Співробітники СБУ затримали зловмисника на початку цього року

Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки, вдалося притягнути до відповідальності ще одного учасника так званого окупаційного "головного управління МВС в Херсонській області".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали зловмисника на початку цього року під час стабілізаційних заходів у звільненому обласному центрі. У затриманого вилучено "посвідчення" фейкового поліцейського.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на період окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором і вступив до російського карального органу.

"Там його призначили до складу "окремого батальйону патрульно-постової служби Херсона", видали зброю та форму російського зразка.  Перебуваючи на "посаді", колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, де рашисти облаштували місцеві окупаційні органи.Крім того, він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень", - зауважують правоохоронці.

За матеріалами СБУ, зловмисника визнано винним за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи сприяння слідству, суд призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних та державних органах влади строком на 15 років.

Раніше СБУ притягнула до відповідальності ще двох бойовиків, які допомогли РФ захопити Дебальцеве і Попасну.

Автор:
Світлана Манько