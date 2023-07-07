Охоронець адмінбудівлі рашистів у Херсоні проведе 8 років за ґратами

Завдяки доказовій базі, яку зібрала Служба безпеки, вдалося притягнути до відповідальності ще одного учасника так званого окупаційного "головного управління МВС в Херсонській області".

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що співробітники СБУ затримали зловмисника на початку цього року під час стабілізаційних заходів у звільненому обласному центрі. У затриманого вилучено "посвідчення" фейкового поліцейського.

За даними слідства, затриманим виявився місцевий житель, який на період окупації міста добровільно пішов на співпрацю з агресором і вступив до російського карального органу.

"Там його призначили до складу "окремого батальйону патрульно-постової служби Херсона", видали зброю та форму російського зразка. Перебуваючи на "посаді", колаборант охороняв захоплені адмінбудівлі, де рашисти облаштували місцеві окупаційні органи.Крім того, він брав участь у викраденнях херсонців, що чинили спротив загарбникам, яких потім доправляли до російських катівень", - зауважують правоохоронці.

За матеріалами СБУ, зловмисника визнано винним за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).

Враховуючи сприяння слідству, суд призначив йому 8 років тюрми з позбавленням права обіймати посади в правоохоронних та державних органах влади строком на 15 років.

Раніше СБУ притягнула до відповідальності ще двох бойовиків, які допомогли РФ захопити Дебальцеве і Попасну.