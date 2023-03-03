Охороняли секретні тюрми РФ і штурмували міста на Донеччині: СБУ повідомила про підозру п'ятьом бойовикам

Служба безпеки зібрала неспростовні докази вини ще п'ятьох бойовиків терористичної організації "ДНР", які воювали проти України. Зловмисники потрапили у полон українських захисників під час боєзіткнень на східному фронті.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Однин із фігурантів з 2014 року входив до "розвідувального управління республіканської гвардії "ДНР". У складі цього терористичного угруповання охороняв секретні російські тюрми, де тримали учасників руху опору. Після 24 лютого бойовик брав участь у штурмі українських міст на Донеччині.

Інший підозрюваний - бойовик, який у 2019 році добровільно приєднався до "2-го батальйону "ДНР". Брав участь у боях проти ЗСУ у районі Василівки та Кам’янки на Донеччині.

Ще один фігурант - мешканець Горлівки, який приєднався до незаконного збройного формування "ДНР" у 2020 році. Був у танковому батальйоні навідником. Поки у лютому цього року його не перекинули на Новобахмутівку - там бойовик разом із окупаційними військами обстрілював житлові квартали, цивільні та енергетичні об’єкти критичної інфраструктури.

Інші двоє підозрюваних напередодні повномасштабної агресії вступили до так званої "народної міліції "ДНР" на "посади" стрільців. Разом із окупантами бойовики обстрілювали населені пункти на сході України, а також здійснювали інженерно-технічне облаштування ворожих позицій.

Наразі зловмисники перебувають під вартою. Їм повідомлено про підозру за 6-ма статтями Кримінального кодексу України:

ст. 111 (державна зрада);

ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ст. 258-3 (участь у терористичній організації);

ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань).

Нагадаємо, Служба безпеки України регулярно притягує до відповідальності учасників російських окупаційних угруповань. Наприкінці лютого правоохоронці викрили двох бойовиків, які обстрілювали житлові квартали на Луганщині. Їм загрожує до 10 років за гратами.