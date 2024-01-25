Падіння Іл-76: СБУ відкрила кримінальне провадження

Служба безпеки України відкрила кримінальне провадження за фактом падіння російського військового літака Іл-76 у Бєлгородській області.

Про це повідомляють "Українська правда", "РБК-Україна" та "Громадське" із посиланням на СБУ.

"Розслідування здійснюється за ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни). Наразі СБУ проводить комплекс заходів для з’ясування усіх обставин падіння літака", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі триває досудове розслідування.

Що відомо про падіння літака Іл-76

У середу, 24 січня, у Корочанскому районі Білгородської області впав військово-транспортний російський літак Іл-76.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що Іл-76 перевозив 65 українських військовополонених і прямував на попередньо організований обмін військовополоненими на пункті пропуску Колотилівка між Росією та Україною. Міноборони Росії звинуватило Україну в ураженні літака двома невідомими ракетами, внаслідок чого загинуло 65 військовополонених, шість членів екіпажу з Росії та троє російських військовослужбовців.

Російська пропагандистка і головний редактор державного прокремлівського видання RT Маргарита Симонян опублікувала список імен українських військовополонених, які ймовірно перебували у літаку, але кілька російських і українських джерел зазначили, що принаймні декілька людей з цього списку повернулися додому під час попереднього обміну військовополоненими 3 січня.

Українські офіційні особи, зокрема уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець та Український координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, негайно відреагували на інцидент, наголосивши, що Україна розслідує катастрофу, і закликали присутніх не робити передчасних висновків про катастрофу на основі непідтверджених даних.

Речник Головного управління військової розвідки України (ГУР) Андрій Юсов підтвердив, що обмін військовополоненими мав відбутися 24 січня, а відомство з’ясовує обставини катастрофи. Пізніше в ГУР заявили, що Україна "не має достовірної та вичерпної інформації про те, хто саме був на борту літака".

Генштаб ЗСУ не відреагував прямо на інцидент, але підкреслив, що Росія завдала 19 ракетних ударів по Харківській області з Бєлгородської області минулого тижня та наголосив, що Україна "продовжуватиме вживати заходів щодо знищення засобів доставки" та "контролю повітряного простору" на ділянці кордону Харків-Бєлгород.

Українське видання "Українська правда" з посиланням на неуточнені джерела в Збройних силах України стверджує, що Іл-76 перевозив зенітно-ракетні комплекси С-300, які російські війська часто використовують для ударів по наземних цілях у Харківській області.

Президент України Володимир Зеленський у своєму нічному зверненні 24 січня заявив, що потрібно встановити чіткі факти щодо падіння російського літака Іл-76 та провести міжнародне розслідування.