Патріарху РПЦ Кирилу повідомили про підозру: благословив окупантів на вбивства українців

Служба безпеки та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на очільника РПЦ Володимира Гундяєва (відомого як Кирил), який сприяє збройній агресії РФ та заперечує воєнні злочини окупантів.

Про це повідрмила пресслужба СБУ.

За даними слідства, московський патріарх входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії та один із перших публічно підтримав повномасштабну війну проти України.

"Для поширення пропаганди він масово використовує підконтрольні йому релігійні громади РПЦ на території РФ, а також представників УПЦ (МП) в Україні", - зазначають в СБУ.

Крім того, Гундяєв регулярно розповсюджує наративи Кремля у вигляді онлайн-проповідей або власних відеокоментарів.

"Зокрема задокументовано, що у березні 2022 року на сайті РПЦ було опубліковано «статтю» про літургію, де клірик благословив командуючого Росгвардії РФ Золотова на війну проти України", - підкреслили в СБУ.

Також наприкінці лютого 2023 року на офіційному ютуб-каналі РПЦ вийшов відеоматеріал, в якому Гундяєв виправдовує окупацію сходу України.

"Крім того, патріарх неодноразово давав коментарі пропагандистам з центральних телеканалів Росії, в яких підтримував агресивну політику Кремля і закликав вірян об’єднатися у війні проти України", - зазначили правоохоронці.

Ініційована СБУ експертиза підтвердила факти злочинної діяльності патріарха РПЦ.

На підставі зібраних доказів Гундяєву повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);

ч. 5 ст. 27 та ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни).

"Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності за злочини проти нашої держави", - повідомили в СБУ.

Там нагадали, що з початку повномасштабної агресії РФ за матеріалами СБУ розпочато 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ (МП), з яких 16 – митрополити церкви.

У результаті оперативних та слідчих дій 26 фігурантам-представникам УПЦ (МП) повідомлено про підозру, а ще 19 зловмисників уже отримали судові вироки.

Раніше Служба безпеки викрила керівництво російської православної церкви на створенні власних приватних військових компаній на території РФ. За вказівками московського патріархату їхні ПВК займаються вербуванням та бойовою підготовкою найманців для війни проти України.

РПЦ несе відповідальність за війну проти України

У квітні минулого року Європарламент уже прийняв резолюцію, в якій засуджував роль патріарха у війні Росії проти України, а громадська організація "Права людини без кордонів" звернулася до прокурора Міжнародного кримінального суду з проханням притягнути патріарха Кирила до відповідальності за виправдання, підтримку та підбурювання війна.

Духовний лідер православних християн світу Вселенський патріарх Варфоломій заявив, що Російська православна церква (РПЦ) розділила відповідальність за війну Росії проти України.

У червні Естонія заборонила патріарху Кирилу в'їзд до країни. Раніше в'їзд у країну патріарху РПЦ Кирилу заборонила Литва через його підтримку військової агресії Росії проти України, в Великобританія запровадила санкції проти глави РПЦ.