"Передав" окупантам шахти на Донеччині: СБУ повідомила про підозру "віцеміністру вугілля та енергетики "ДНР"

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного з керівників окупаційної адміністрації "ДНР", який займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією СБУ, зловмисником є колишній високопосадовець одного з місцевих видобувних підприємств, який у 2014 році приєднався до терористичної організації "ДНР". Там він входив до найближчого оточення російського терориста Стрєлкова-Гіркіна.

"За його дорученням ворожий поплічник займався питаннями промислового видобутку вугілля та його реалізації на користь угруповань бойовиків. На цій посаді ще до початку повномасштабного вторгнення він виконував вказівки Москви щодо переналаштування паливно-енергетичного комплексу регіону під потреби країни-агресора", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, зловмисник безпосередньо сприяв передачі ворогу основних підприємств галузі, у тому числі місцевих шахт. Крім цього він неодноразово виступав на прокремлівських Ютуб-каналах, де публічно закликав підтримати збройну агресію РФ проти України.

Слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 258-3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої.

Наразі підозрюваний переховується на тимчасово окупованій території сходу України. Втім, співробітники СБУ знають про його місця перебування, перелік контактів і проводять комплексні заходи для притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного учасника терористичної організації "ДНР", який грабував мешканців Каховки.