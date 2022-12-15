Передав окупантам заводи у Запорізькій області: СБУ викрила депутата-колаборанта

Служба безпеки викрила колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, місцевого депутата забороненої партії ОПЗЖ, який передавав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що зловмисник одним з перших підтримав загарбників після захоплення частини Запорізької області. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволи сформувати штат псевдооргану.

"Перебуваючи на "посаді", він виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора. Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності Москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, для цього колаборант здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців перереєструватися у створеній окупантами "военно-гражданской администрации".

Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати податки до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресора. У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою.

Для координування роботи колаборанта за ним був закріплений російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання передачі агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.

Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був персонажем псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.

Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.

СБУ не називає ім'я та прізвище колаборанта, але опублікувала фото. Ймовірно, мова йде про Сергія Калашника.

Нагадаємо, Служба безпеки 14 грудня провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.