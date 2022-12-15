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Передав окупантам заводи у Запорізькій області: СБУ викрила депутата-колаборанта
Служба безпеки викрила колишнього голову Пологівської районної ради Запорізької області, місцевого депутата забороненої партії ОПЗЖ, який передавав окупантам заводи харчової та хімічної промисловості на Запоріжжі.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Зазначається, що зловмисник одним з перших підтримав загарбників після захоплення частини Запорізької області. За це його призначили очільником місцевої окупаційної адміністрації і дозволи сформувати штат псевдооргану.
"Перебуваючи на "посаді", він виконував вказівки Кремля щодо перелаштування роботи українських підприємств на користь країни-агресора. Насамперед ворога цікавили великі об’єкти хімічної та харчової індустрії. Саме їх потужності Москва планувала використовувати для забезпечення потреб воєнно-промислового комплексу та військових угруповань РФ", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За інформацією СБУ, для цього колаборант здійснив "інвентаризацію" місцевого бізнесу і зобов’язав підприємців перереєструватися у створеній окупантами "военно-гражданской администрации".
Також він змушував менеджмент українських компаній сплачувати податки до бюджету РФ і постачати готову продукцію до країни-агресора. У разі незгоди зловмисник погрожував переслідуванням з боку каральних органів рашистів і фізичною розправою.
Для координування роботи колаборанта за ним був закріплений російський куратор – заступник губернатора Пензенської області. Саме з ним ворожий поплічник погоджував питання передачі агресору українських підприємств, а також організації і проведення псевдореферендуму в захопленому районі.
Крім цього колаборант брав активну участь у пропагандистських проєктах Кремля і був персонажем псевдодокументальних фільмів одного з ідеологів рашизму Охлобистіна.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили зловмиснику про підозру за ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
Наразі зловмисник намагається переховуватись від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Втім, СБУ встановила місця його перебування і проводить заходи для притягнення до відповідальності.
СБУ не називає ім'я та прізвище колаборанта, але опублікувала фото. Ймовірно, мова йде про Сергія Калашника.
Нагадаємо, Служба безпеки 14 грудня провела обшуки в офісах та помешканнях представників заборонених Комуністичної партії та політичної партії "Русь єдина" у межах контрдиверсійних заходів у Києві, Дніпрі і Кривому Розі.