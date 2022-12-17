Передавав майно громадян на потреби окупантів: на Миколаївщині затримали пособника РФ

Служба безпеки викрила ще одного пособника ворога, який співпрацював із загарбниками під час тимчасової окупації частини Миколаївської області.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Зловмисником виявився місцевий мешканець одного з селищ Шевченківської об’єднаної територіальної громади, який добровільно обійняв посаду старости у двох населених пунктах, де виступав посередником між окупантами та місцевими мешканцями", - йдеться у повідомленні.

За інформацією СБУ, перебуваючи на посаді старости, він допомагав агресору в укріпленні позицій, а саме передавав викрадене майно громадян на потреби російських окупаційних угруповань на південному фронті.

За даними слідства, "староста" особисто передавав транспортні запчастини загарбникам для облаштування казарм та ремонту військової техніки РФ. Крім цього, він організував постачання питної води і продуктів харчування до пунктів тимчасової дислокації ворожих військ.

Після звільнення району зловмисник намагався "залягти на дно" і уникнути правосуддя. Однак, співробітники СБУ своєчасно викрили його, встановили місце перебування і затримали.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до 12 років позбавлення волі. Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одну поплічницю ворога в результаті стабілізаційних заходів у звільнених районах Харківської області. Зловмисницею виявилась колишня очільниця створеного окупантами "Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации".