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Категорія
Злочинність
Дата публікації

Передавав позиції ЗСУ своєму сину-військовослужбовцю РФ: 15 років за ґратами проведе мешканець Дніпропетровщини

За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ своєму сину-військовослужбовцю рф
За матеріалами СБУ 15 років тюрми отримав зрадник, який «зливав» позиції ЗСУ своєму сину-військовослужбовцю РФ

Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного ворожого поплічника, який коригував російські повітряні атаки на Дніпропетровщині. Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зазначається, що саме за "наводкою" чоловіка окупанти намагалися вдарити по інфраструктурі Дніпропетровщини на початку літа минулого року. Втім, українські сили протиповітряної оборони збили всі ворожі ракети.

Співробітники військової контррозвідки СБУ затримали фігуранта під час контрдиверсійних заходів на території області.

Фото 2 — Передавав позиції ЗСУ своєму сину-військовослужбовцю РФ: 15 років за ґратами проведе мешканець Дніпропетровщини

"За даними слідства, зловмисником є мешканець Марганця, який у березні минулого року вийшов на волю з виправної колонії, де відбував покарання за заподіяння тяжких тілесних ушкоджень. Після цього він почав приховано збирати інформацію про місця базування та переміщення Сил оборони на території регіону. Насамперед він намагався виявити позиції українських зенітно-ракетних комплексів С-300", - зазначили в СБУ.

Там додають, що отримані відомості чоловік передавав своєму сину, який входив до складу російських окупаційних угруповань і брав участь в обстрілах населених пунктів на Ізюмському напрямку.

Для комунікації із сином зрадник використовував один із месенджерів.

Фото 3 — Передавав позиції ЗСУ своєму сину-військовослужбовцю РФ: 15 років за ґратами проведе мешканець Дніпропетровщини

На підставі зібраних доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Його засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини ще одного інформатора окупантів. 8 років за ґратами проведе коригувальник російських ракетних ударів по школах у Миколаєві.

Автор:
Світлана Манько