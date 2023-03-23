Передавав "вагнерівцям" розвіддані: у Житомирі затримали агента РФ

Контррозвідка Служби безпеки затримала ще одного російського агента у результаті спецоперації на Житомирщині. Зловмисником виявився колишній заступник командира однієї з українських військових частин, який ще на початку 1990-х років пішов у відставку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Встановлено, що у липні минулого року розвідувальний підрозділ російської військової групи "Вагнер" залучив його до негласної співпраці.

За даними слідства, ворог здійснив дистанційне вербування через заборонену соцмережу "Вконтакте", якою активно користувався зловмисник.

За вказівкою агресора він збирав розвіддані про переміщення підрозділів ЗСУ, а також "цікавився" персональними даними діючого командного складу українських військ в регіоні.

Крім цього, він фіксував координати вуличних систем відеоспостереження, які знаходяться поблизу будівель органів державної влади та правоохоронних органів.

"Відповідна інформація потрібна була ворогу для планування та можливого вчинення диверсій на території міста. Отримані відомості зрадник передавав "вагнерівцям" через відпрацьовані канали електронного зв’язку у вигляді фотографій карт з відмітками", - зазначають правоохоронці.

Контррозвідники СБУ поетапно задокументували злочинні дії російського агента і затримали його напередодні спроби втечі за кордон.

Під час обшуку за місцем проживання затриманого виявлено ноутбук, мобільний телефон та карти регіону, які він використовував у підривній діяльності.

"На підставі зібраного масиву доказів слідчі СБУ повідомили поплічнику ворога про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину", - підкреслили в СБУ.

Раніше СБУ викрила двох інформаторів ФСБ під час контрдиверсійних заходів у Донецькій області. Вони збирали розвіддані про місця дислокації бойових позицій та укріпрайонів Сил оборони на Авдіївському напрямку.