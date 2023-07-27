Передавав ворогу дані про позиції ЗСУ під Лиманом: інформатор окупантів проведе 14 років за ґратами

Мешканця Лиману, який був інформатором воєнної розвідки РФ і "зливав" позиції Сил оборони у прифронтових районах Донеччини засудили за колабораційну діяльність (ч. 7 ст. 111-1 КК України). Зрадник отримав 14 років ув’язнення з конфіскацією майна. Затримали зловмисника у травні цього року.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України.

Згідно з матеріалами СБУ, інформатор намагався відслідковувати маршрути руху ЗСУ через річку Сіверський Донець у напрямку східного фронту, а особливу увагу він приділяв місцям тимчасового базування та переміщення українських захисників у районах Лимана, Слов’янська та Миколаївки.

Окупанти використовували дану інформацію для підготовки повітряних атак на позиції ЗСУ. Вони обстрілювали українських військових з авіації, ракетних комплексів та завдавали ударів дронами.

В Офісі Генпрокурора зазначають, що засуджений проводив свою діяльність з листопада 2022 по травень 2023 року, після того, як українські захисники вибили окупантів з території та околиць Лиману. Зрадник "зливав" інформацію через месенджер "WhatsApp" та заборонену в Україні соцмережу "Однокласники".

Місця дислокації ЗСУ він помічав на мапах і надавав GPS-координати. Окрім цього, зрадник здавав місця розташування блокпостів і бомбосховищ, де могли перебувати цивільні.

Раніше СБУ зібрала доказову базу на ще одну ворожу інформаторку, яка коригувала повітряні атаки Росії на Донеччині. За її наводкою було здійснено серію ракетних ударів, внаслідок чого постраждало щонайменше 20 мирних жителів.