Переселенка з Донеччини шукала для російської розвідки ремонтні бази ЗСУ на Житомирщині

Контррозвідка Служби безпеки викрила на Житомирщині ще одну агентку головного управління генштабу збройних сил РФ (більш відомого як ГРУ). Зловмисниця збирала розвіддані про місця дислокації військових баз з ремонту важкого озброєння ЗСУ, у тому числі іноземного виробництва.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, переселенка з Донеччини, яка переїхала до Житомирської області навесні цього року, з власної ініціативи вийшла на російські спецслужби та запропонувала їм свою допомогу у війні проти України.

Для цього стала активною учасницею різноманітних груп у забороненій соцмережі "Однокласники", де вона викладала антиукраїнські пости.

Під час спілкування один із контактерів запропонував жінці негласну співпрацю на користь країни-агресора.

"Як встановило розслідування, "незнайомцем" виявився представник російської воєнної розвідки. У разі успішного виконання ворожих завдань він обіцяв своїй поплічниці безперешкодно оформити їй російський паспорт та допомогти з переїздом до РФ", - зазначають в СБУ.

Як встановили правоохоронці, на початку розвідувально-підривної діяльності зловмисниця передавала всю зібрану інформацію ворожій спецслужбі через закриті чати у месенджері.

Однак, згодом російський "куратор" перевів свою агентку на спілкування з використанням зашифрованого каналу електронної пошти.

Співробітники СБУ затримали зрадницю за декілька днів до її спроби виїзду до РФ через треті країни.

Під час обшуків за місцем проживання затриманої виявлено мобільні телефони, які вона використовувала для комунікації з агресором.

"На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігурантці про підозру ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану)", - повідомили в СБУ.

Там додали, що наразі жінка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув’язнення.

Раніше СБУ провела багатоетапну спецоперацію, у результаті якої нейтралізовано ще одну російську агентурну мережу на Донеччині. Особливістю ворожої групи було те, що вона складалась винятково з місцевих жінок, що підтримали збройну агресію РФ проти України.