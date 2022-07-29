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Перехоплення СБУ підтверджує, що "обстріл" Оленівської колонії вчинили самі росіяни
Служба безпеки перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у трагедії, яка сталася у виправній колонії в Оленівці Донецької області. Навіть бойовики т.зв. "ДНР" не вірять у брехню російської пропаганди про те, що "обстріл" здійснила Україна.
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Судячи із розмов бойовиків, росіяни могли влаштувати трагедію за рахунок вибухівки, яку вони розмістили у приміщенні колонії. Зокрема, жоден з очевидців не чув, як до виправної установи підлітає якась ракета. Не було характерного свисту, а вибухи відбувалися самі по собі.
"Перехоплені розмови підтверджують, що рашисти розмістили свої установки "Град" неподалік виправної установи і почали стріляти з них по території, підконтрольній Україні. Втім жодних обстрілів у відповідь не спостерігалось – це підтверджують самі бойовики "ДНР", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Зокрема, судячи з наявних у мережі відео, в окремих приміщеннях колонії повністю вціліли вікна. Це свідчить про те, що епіцентр вибуху знаходився всередині знищеної будівлі, а її стіни "погасили" вибухові хвилі і "вберегли" сусідні приміщення. Також такі сліди від вибуху на стінах найбільш імовірно могли залишитися саме через "внутрішнє джерело" вибуху.
Загалом є безліч доказів того, що ЗСУ не завдавали ракетних і артилерійських ударів по району населеного пункту Оленівка. Відтак усі заяви російської пропаганди про нібито обстріли з боку ЗСУ є відвертою брехнею та провокацією.
Т.в.о. Голови СБУ Василь Малюк заявив, що Росії не вдасться зняти з себе відповідальність за цей кривавий злочин.
"Які б нісенітниці не вигадував ворог, аби виправдати себе, всім очевидно - саме РФ винна у свідомому вбивстві українських полонених. Це підтверджують і перші наявні докази. Я певен, що згодом доказова база буде тільки доповнюватись. Слідчі СБУ вже почали розслідування цього злочину в рамках відповідного кримінального провадження", - зазначив Василь Малюк.
Він підкреслив, що Служба безпеки зробить усе можливе, аби винні в "оленівському злочині" отримали заслужене покарання.
"Ми не пробачимо жодного рашиста - усіх чекає кара", - додав Василь Малюк.
Нагадаємо, Офіс Генпрокурора розпочав досудове розслідування щодо нанесення ракетного удару окупантами по території виправної колонії № 120 у тимчасово окупованому селі Оленівка Волноваського району Донецької області, де на той момент утримувалися українські полонені. Внаслідок цього загинуло близько 40 осіб та 130 – отримали поранення.