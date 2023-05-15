"Першому заступнику генпрокурора "ДНР" повідомили про підозру

Працівники Офісу Генерального прокурора повідомили про підозру "першому заступнику генерального прокурора ДНР" в участі у терористичній організації та іншому сприянні діяльності терористичної організації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). Йому загржує до п'ятнадцяти позбавлення волі з конфіскацією майна.

Правоохоронці встановили, що, росіянин тривалий час працював в органах прокуратури РФ, а згодом вирішив отримати підвищення. Для цього він у листопаді 2022 року добровільно обійняв псевдопосаду "першого заступника генерального прокурора "ДНР", повідомляє Офіс генпрокурора.

Підозрюваний добре знав, що діяльність "ДНР" та її структурних підрозділів на території України є незаконною.

Як керівник він брав безпосереднью участь у діяльності терористичної організації, яка спрямовувалася на дестабілізацію суспільно-політичної ситуації в Україні. Окрім цього, його структура займалася переслідуванням та знищанням над громадянами України.

Досудове розслідування ще триває. Воно здійснюється Головним слідчим управлінням Служби безпеки України у супроводі ДБР.

Раніше Служба безпеки зібрала беззаперечні докази вини "міністра Міністерства зв’язку ДНР" в участі у діяльності терористичної організації. Йому було повідомлено про підозру.