Першому заступнику начальника Генштабу РФ повідомили про підозру: віддавав накази щодо проведення повномасштабного війни в Україні

Служба безпеки зібрала докази участі начальника головного оперативного управління Генштабу ЗС РФ – першого заступника начальника Генштабу ЗС РФ генерал-полковника Сергія Рудського у здійсненні збройної агресії проти України.

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Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Саме він віддавав накази щодо планування, підготовки та проведення повномасштабного вторгнення в Україну. За його вказівками здійснювали бойову підготовку окупаційних угруповань і забезпечували їх озброєнням та боєприпасами", - йдеться у повідомленні.

Крім того, він публічного виправдовував збройну агресію проти України та воєнні злочини російських загарбників.

Зокрема, пропагандистські тези Кремля зафіксовано у виступі високопосадовця під час засідання Держдуми РФ 25 березня 2022 року, яке транслювали центральні російські телеканали.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Сергію Рудському про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 2 ст. 437 (планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників).

Тривають комплексні заходи щодо притягнення зловмисника до відповідальності за злочини проти України.

Нагадаємо, Служба безпеки зібрала масштабну доказову базу на очільника слідчого комітету рф Олександра Бастрикіна. Зокрема, задокументовано його діяльність на запровадження окупаційного режиму у тимчасово захоплених районах півдня та сходу України.