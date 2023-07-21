Під час окупації Миколаївщини водив односельчан на "розстріли": СБУ затримала ще одного колаборанта

Служба безпеки затримала ще одного поплічника рашистів у результаті стабілізаційних заходів на звільнених територіях Миколаївської області. Зловмисником виявився місцевий житель, який підтримав російських загарбників і запропонував їм свою допомогу у війні проти України.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисника включили до складу каральних загонів РФ, які робили "облави" на учасників руху опору. Українських патріотів викрадали, відвозили до катівень і піддавали жорстоким тортурам.

За матеріалами слідства, фігурант брав безпосередню участь у цих злочинах.

Встановлено, що він допомагав рашистам залякувати місцевих жителів за допомогою "інсценування розстрілів": людей ставили до стінки, направляли на них вогнепальну зброю і робили постріли у небезпечній близькості.

Таким чином окупанти намагалися схилити українців до співпраці або до надання секретної інформації.

Співробітники СБУ отримали покази від 7 потерпілих, які постраждали від подібних знущань.

На підставі зібраних доказів фігуранту повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

Наразі він перебуває під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 12 років тюрми.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки затримала у Києві колаборанта, який входив до складу окупаційного "головного управління МВС РФ в Запорізькій області". Зловмисником виявився мешканець Маріуполя, який після початку повномасштабного вторгнення Росії переїхав до окупованого Мелітополя.