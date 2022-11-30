Під час великої війни Михайло Майман краде зброю і "віджимає" чуже майно

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Одіозному Михайлу Майману (Помогайбо) приписують цілу низку правопорушень — наркотики, торгівлю зброєю, рейдерське захоплення чужого майна, бандитизм. Свідчення і докази причетності Маймана до цих справ зібрало видання "Аргумент".

В публікації йдеться про те, що мародерством в зоні бойових дій Майман займався ще у 2014 році на сході країни. Він продовжив цей "заробіток" у складі батальйону Архангела Михаїла, що у 2022 році брав участь у бойових діях на Київщині. Комбат батальйону Олександр Кікін підтвердив: Майман участі в бойових діях не брав, першим тікав з поля бою і обгрунтовано підозрюється побратимами у крадіжці зброї.

"Його дії на передовій більше можна прирівняти до торгівлі і комерції, ніж до війни. Ви бачили відео, де він з РПГ стріляє, не тим кінцем і так далі… Він кричав, що якійсь бойові завдання виконував, супер розвідка — люди, що були з ним, розповідали, що нічого такого не було", — цитує Кікіна "Аргумент".

За його словами, після одного "бойового виходу" Маймана у підрозділа зник бус з продовольством, два тепловізори і десяток рацій, вартістю 800-1000 доларів за кожну. Вкрасти зброю Майман намагався і у Головного управління розвідки, за що був затриманий у вересні цього року. До того, Моня-Майман вкрав шоломи і бронежилети у волонтерки Орести Бріт і прилад нічного бачення у іноземних добровольців.

Гроші від краденого Майман, ймовірно, пускає на наркотики. "Міша любить кайфувати, я добре це знаю. Він при мені нюхав кокаїн, курив травку. Тверезим я Мішу не бачив ніколи. Якщо є гроші — Міша під кокаїном. Якщо немає — під чимось дешевшим", — розповідав боєць тероборони Іван «Залізняк».

Окрім всього, як пише "Аргумент", Майман ще й збирає з людей донати на допомогу армії. Його побратими розповідали ЗМІ, що Моня зібрав у соцмережах загалом близько 1,3 млн доларів, однак всі кошти привласнив і згодом витратив на нову автівку.

Крадіжка зброї ГУРа стала останньою краплею. Представники кримінального світу жорстко "опустили" Маймана за мародерство і злочини проти власної держави під час війни.

Кошмарить Моня-Майман і цивільних. Переважно жінок. Очолюване ним злочинне угрупування вже кілька років намагаються відібрати спадок у вдови київського ресторатора Інни Хетманчик. Частину будинка, який належав покійному чоловіку, рейдери переоформили на брата Маймана — Богдана Помогайбо.

"Маємо чорта, який займається організованою злочинною діяльністю, мародерством, крадіжками і наркоторгівлею. Найжахливіше те, що всі ці злочини він вчиняє у військовій формі, тим самим дискредитуючи наших захисників. Чому цей персонаж і досі на волі, залишається загадкою із зірочкою", — йдеться в матеріалі "Аргумент".