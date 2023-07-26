Під час війни відпочивав на Мальдівах. У нардепа Арістова провели обшуки, розпочато кримінальне провадження (ФОТО)

Правоохоронці розслідують законність виїзду на відпочинок заступника голови комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, нардепа від партії "Слуга народу" Юрія Арістова.

Про це повідомляють СБУ та ДБР.

Встановлено, що у середині липня 2023 року депутат перебував в одному з готелів острова Ітхаафуші на Мальдівах. За попередніми даними, для нелегального виїзду за межі України було внесено неправдиві відомості до офіційних документів для виїзду за кордон.

Наразі підтверджено, що у липні депутат з робочим візитом виїхав на три дні до Польщі на підставі службового відрядження з метою поглиблення двостороннього співробітництва з урядом Литви.

Там він 10 липня дистанційно відкрив лікарняний в одному з приватних медзакладів Києва до 19 липня 2023 включно. При цьому до електронної системи охорони здоров’я було внесено недостовірні відомості, оскільки медичний огляд фактично не здійснювався.

Також з’ясовано, що депутат разом з сім’єю – жінкою та дітьми - до 22 липня перебував на території Мальдівської Республіки, у готельному комплексі Waldorf Astoria Maldives.

Під час обшуків у помешканні депутата СБУ виявила його закордонний паспорт, у якому містяться відмітки про виїзд на Мальдіви.

Кримінальне провадження розслідується за фактом службового підроблення (ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція статті передбачає обмеження волі до 3 років.

В межах розслідування слідчі ДБР з'ясовують яким чином народний депутат України зміг опинитися на відпочинку на Мальдівах попри заборону на виїзд посадовцям за кордон. Зокрема, вивчатимуть можливе внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів про його виїзд, а саме щодо терміну, мети та країн відрядження.

Крім того, Служба безпеки перевіряє контакти депутата у період його перебування за кордоном.

Також перевіряється інформація щодо можливого виїзду інших нардепів та чиновників на зарубіжний відпочинок під час війни. У разі виявлення таких фактів кожному з них буде надана відповідна правова кваліфікація, а винні у порушенні чинного законодавства будуть притягнені до відповідальності.

Скандал з Арістовим: що відомо

24 липня "Слідство.Інфо" з посиланням на джерела повідомило, що Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви. В готелі журналістам підтвердили, що мали такого гостя, але він вже виселився.

Така поведінка нардепа під час війни в країні спричинила хвилю обурення у суспільстві.

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук 25 липня повідомив, що Арістов подав до Верховної Ради заяву про складання повноважень народного депутата України.

Президент Володимир Зеленський після скандалу пригрозив депутатам та іншим держслужбовцям і нагадав, що вони мають працювати заради України.