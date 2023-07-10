Під Києвом знайшли підпільний цех з виробництва алкоголю: вивезли 12 тонн фальсифікату (ФОТО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки у Київській області та обласне управління департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції припинили діяльність у Василькові підпільного виробництва алкогольної продукції.

Як ідеться у повідомленнях відомств, встановлено, що група осіб закупила сировину та налаштувала обладнання для повного циклу виробництва контрафактних алкогольних напоїв та інших спиртовмісних продуктів.

Небезпечний для життя та здоров’я фальсифікат виготовлявся у приватному будинку одного з учасників групи. Алкоголь розливали в тетрапаки та пластикову тару під виглядом відомих брендів, після чого продавали великими партіями довіреним клієнтам.

Співробітники БЕБ вилучили 11 тисяч 835 літрів спирту та готової до збуту продукції, а також підроблені марки акцизного податку. Вилучено й обладнання для виготовлення та пакування, тару для фасування, добавки, ароматизатори, поліграфічну продукцію і автомобіль.

Окрім того, в ході обшуків було виявлено та вилучено 6,4 тисячі цигарок без марок акцизного податку. Орієнтовна сума вилученої контрафактної продукції та майна становить 2,5 мільйона гривень.

Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: БЕБ Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура Фото: Київська обласна прокуратура

Розслідування ведеться за частиною 2 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку) та частиною 3 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне виготовлення, зберігання, збут підакцизних товарів). Встановлюється повне коло осіб, причетних до протиправної діяльності.

Нагадаємо також, що в червні БЕБ повідомляло про викриття підпільного виробництва алкоголю у Бориспільському районі Київщини. Подібний цех знайшли раніше й у Чернігівській області. Крім того, нещодавно у Полтаві піймали податківця, який "кришував" нелегальне промислове виробництво горілки.