АНТИКРИХКІСТЬ АНТИКРИХКІСТЬ
Бізнес працює Бізнес працює
ГОЛОВНИЙ АКТИВ: онлайн-голосування за кращих роботодавців України ГОЛОВНИЙ АКТИВ
Бізнесмени на фронті Бізнесмени на фронті
Топ-10 аптек Києва Топ-10 аптек Києва
Сommon Help Ukraine Сommon Help Ukraine
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Категорія
Злочинність
Дата публікації

Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)

Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото: БЕБ

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило організовану групу, що налагодила схему незаконного постачання сигарет з-за кордону та їх розповсюдження по Україні.

Як ідеться у повідомленняї БЕБ та обласної прокуратури, протягом двох років продукцію ввозили з ухиленням від митного оформлення через пункти пропуску в Рені, Орловці, Кілії та Ізмаїлі. Надалі її продавали як оптовими партіями, так і вроздріб на місцевих ринках та у МАФах.

Аби приховати контрабандний товар, фігуранти спеціально обладнали складські приміщення, розташовані у передмісті Одеси. Зокрема в двох ангарах для зберігання сигарет були облаштовані підвали, площею близько 1 тисячі квадратних метрів. Вхід до них здійснювався за допомогою скритого "ліфту" та підйомного механізму у стіні.

Детективи провели 10 обшуків у складських приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів. В результаті вилучено товари орієнтовною вартістю майже 89 мільйонів гривень.

Серед них - понад 742 тисяі пачок сигарет, 1 мільйон цигарок поштучно, 75 кг тютюну для кальяну, 660 штук електронних сигарет та 328 літрів лікеро-горілчаних виробів у тетрапаках.

Також були вилучені ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски з відеореєстраторів та чорнові записи. В одному з ангарів детективи БЕБ також виявили лінію для сушіння та обробки тютюну, яка зазвичай використовується для виготовлення сигарет в промислових масштабах.

Ведеться розслідування за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та частиною 1 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів або збут підроблених марок акцизного податку).

Фото 2 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 3 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 4 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 5 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 6 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 7 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 8 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 9 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 10 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 11 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 12 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 13 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 14 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 15 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 16 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 17 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 18 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 19 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 20 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 21 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 22 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 23 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 24 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)
Фото 25 — Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)

Нагадаємо також, що наприкінці вересня БЕБ виявило у порту Рені 45-футовий контейнер з контрабандними сигаретами іноземного походження. Вилучено було понад 900 тисяч пачок сигарет на 74 мільйона гривень без марок акцизного податку.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов