Під Одесою знайшли таємний підземний склад для "дунайської" сигаретної контрабанди (ФОТО, ВІДЕО)

Територіальне управління Бюро економічної безпеки в Одеській області викрило організовану групу, що налагодила схему незаконного постачання сигарет з-за кордону та їх розповсюдження по Україні.

Як ідеться у повідомленняї БЕБ та обласної прокуратури, протягом двох років продукцію ввозили з ухиленням від митного оформлення через пункти пропуску в Рені, Орловці, Кілії та Ізмаїлі. Надалі її продавали як оптовими партіями, так і вроздріб на місцевих ринках та у МАФах.

Аби приховати контрабандний товар, фігуранти спеціально обладнали складські приміщення, розташовані у передмісті Одеси. Зокрема в двох ангарах для зберігання сигарет були облаштовані підвали, площею близько 1 тисячі квадратних метрів. Вхід до них здійснювався за допомогою скритого "ліфту" та підйомного механізму у стіні.

Детективи провели 10 обшуків у складських приміщеннях, за місцем проживання та в автомобілях фігурантів. В результаті вилучено товари орієнтовною вартістю майже 89 мільйонів гривень.

Серед них - понад 742 тисяі пачок сигарет, 1 мільйон цигарок поштучно, 75 кг тютюну для кальяну, 660 штук електронних сигарет та 328 літрів лікеро-горілчаних виробів у тетрапаках.

Також були вилучені ноутбуки, мобільні телефони, жорсткі диски з відеореєстраторів та чорнові записи. В одному з ангарів детективи БЕБ також виявили лінію для сушіння та обробки тютюну, яка зазвичай використовується для виготовлення сигарет в промислових масштабах.

Ведеться розслідування за частиною 1 статті 204 Кримінального кодексу (незаконне придбання з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту підакцизних товарів) та частиною 1 статті 199 (виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання, ввезення в Україну з метою використання при продажу товарів або збут підроблених марок акцизного податку).

Нагадаємо також, що наприкінці вересня БЕБ виявило у порту Рені 45-футовий контейнер з контрабандними сигаретами іноземного походження. Вилучено було понад 900 тисяч пачок сигарет на 74 мільйона гривень без марок акцизного податку.