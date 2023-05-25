Підозрюється у рейдерстві Хорольского заводу дитячого харчування. Мізраха відправили під варту

На два місяці за ґрати потрапив затриманий днями Ігор Мізрах. Подільський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Мізраха підозрюють в тому, що він через незаконні махінації захопив Хорольський завод дитячого харчування. Це потужне підприємство, яке випускає суміші для немовлят та іншу продукцію для малюків.

До будівлі суду прибули представники Всеукраїнської антикорупційної палати. Активісти влаштували акцію і вимагали об’єктивного розгляду справи Мізраха.

"Оцей Ігор Мізрах, за ним же тягнеться шлейф вже роками, можна сказати, десятиріччями. Якимись маневрами він викручувався, і ось сьогодні він вже за ґратами, в СІЗО за шахрайські дії, за рейдерське захоплення цілого заводу дитячого харчування. Для нас це означає цілий клубок корупційний. Це ціле бандформірованіє. Ми взяли цю справу як громадське об’єднання на контроль, на моніторинг, в рамках чинного законодавства. Також ми взяли сам процес суда під мониторинг, нам законодавство дозволяє", - заявив Андрій Ільгов, голова ГО "Всеукраїнська антикорупційна палата".

"Коли почалася війна, він заліз до Державного реєстру, переоформив на себе заднім числом документи. Скільки можна обкрадати бідних дітей?! Ми за те, щоби він сів за ґрати на довгий строк, щоб іншим був урок, що так робити не можна", - зазначив Богдан, учасник акції.

В поліції заявили – до поля їхнього зору цей "політтехнолог" потрапляв вже неодноразово. І завжди у зв’язку з шахрайством і вимаганням. Сам Ігор Мізрах довгі роки позиціонував себе як політтехнолог, музичний продюсер, журналіст і педагог. Але оперативники Департаменту стратегічних розслідувань спільно зі слідчими ГСУ Нацполіції встановили, що насправді він – очільник злочинного угруповання.

"Для фінансування зазначеної оборудки політтехнолог залучив 530 тисяч доларів США. Окрім організатора, до злочинної групи входили особи, які представляли силовий блок, адвокати, нотаріуси та навіть кримінальний авторитет", - наголосила Альона Лютницька, співробітниця ДСР НПУ.

Серед членів групи Мізраха також був колишній заступник міністра сільського господарства рф – країни-агресора, кажуть в поліції. Його російський паспорт вилучили під час обшуків. Всіх учасників затримали разом з Мізрахом і всім їм вже повідомили про підозру одразу за кількома статтями кримінального кодексу. Зараз правоохоронці з’ясовують, які ще підприємства встигла захопити ця злочинна група на чолі з Ігорем Мізрахом.