Підозрювані у спробі державного перевороту у Німеччині планували створити 280 озброєних підрозділів

Прокурори Німеччини заявили, що підозрювані планували створити 280 озброєних підрозділів по всій Німеччині, яким було б доручено "заарештовувати та карати" людей після державного перевороту.

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Про це заявив представник прокуратури під час закритого засідання у Бундестазі, передає DW.

Бундестаг провів три засідання спеціальних комітетів, щоб обговорити розслідування змови екстремістів, пов'язаних із ультраправим рухом "рейхсбюргерів".

Комітет з правових питань та комітет із внутрішніх справ проводили зустрічі, на яких уряд канцлера Олафа Шольца та федеральні прокурори представили "звіти та результати" рейдів і надали додаткову інформацію про операції.

На третій сесії законодавці порушили питання комітету парламентського контролю, який відповідає за внутрішні та зовнішні розвідувальні служби Німеччини. Прокурори заявили, що підозрювані планували створити 280 озброєних підрозділів по всій Німеччині, яким було б доручено "заарештовувати та карати" людей після державного перевороту.

За словами законодавців, у землях Саксонія, Тюрінгія та Баден-Вюртемберг вже було зроблено конкретні приготування.

Прокурори також поінформували законодавців про вилучення великої кількості "підписок про нерозголошення" у людей, яких намагалися завербувати ймовірні змовники.

Нагадаємо, що в середу вранці, 7 грудня, у Німеччині поліція одночасно провела спецоперацію в 11 федеральних землях проти правоекстремістської організації "Reichsbürger", яка планувала викрадення політиків та насильницьке захоплення влади. Відомо про затримання 25 людей.