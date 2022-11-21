Підозрювану у розкраданні коштів "Держінформ’юсту" екстрадували з Німеччини до України

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура домоглися екстрадиції до України гендиректорки приватного підприємства, підозрюваної у причетності до заволодіння 6,5 млн грн державного підприємства “Інформаційний центр Міністерства юстиції України”. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

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Підозрювана майже п’ять років перебувала у розшуку, і наприкінці травня 2022 року її затримали правоохоронні органи Німеччини. Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід підозрюваній у вигляді тримання під вартою з альтернативою 496,2 тис. грн застави.

За даними слідства, у листопаді 2013 року колишній гендиректор "Держінформ’юста" із підконтрольним йому ж підприємством уклав та забезпечив виконання договорів на постачання програмної продукції (комп’ютерної програми TrueConfserver та супровідної документації до неї).

Перший договір передбачав завищену вартість, а наступним взагалі не передбачалося постачання товарів. Такими діями "Держінформ’юсту" завдано 6,5 млн грн шкоди. Розслідування щодо інших учасників злочину – завершене, справу розглядає суд.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро України оголосило в розшук колишнього депутата Олександра Грановського, якого підозрюють в організації схеми, через яку Одеський припортовий завод втратив 93,3 млн гривень.