Підприємці з Житомирщини профінансували бойовиків "ДНР" на понад 50 млн грн

Служба безпеки і Державне бюро розслідувань викрили масштабну схему фінансування терористичної організації "ДНР". Оборудка діяла до початку повномасштабного вторгнення і поповнила "бюджет" бойовиків на загальну суму понад 50 млн у гривневому еквіваленті.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

Зазначається, що у результаті комплексних заходів у Вінниці та Житомирі викрито організаторів незаконної оборудки.

"Зловмисники налагодили постачання гірничого обладнання з тимчасово окупованої Донеччини на підконтрольну Україні територію. Такий "товарообіг" забезпечив регулярні надходження до "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді "податків" і "зборів". Надалі ці гроші були спрямовані на матеріально-технічне забезпечення бойовиків на східному фронті", - підкреслюють в СБУ.

Там додають, що для обходу заборони на торгівлю із тимчасово захопленими підприємствами Донеччини ділки створили мережу фіктивних комерційних структур у Житомирській області та в Росії.

Всі розрахунки здійснювали через підсанкційні фінустанови країни-агресора.

"Наразі слідчі ДБР повідомили трьом організаторам "схеми" про підозру за ч. 2 ст. 258-5 Кримінального кодексу України (фінансування тероризму). Серед підозрюваних – директор та головний бухгалтер житомирського приватного підприємства. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", - зауважують правоохоронці.

Також СБУ плануєт винести на розгляд РНБО України пропозицій щодо застосування санкцій до російських компаній, залучених до оборудки.

Нагадаємо, нещодавно в Одеській області викрили схему незаконного обміну російських рублів, обіг яких заборонено на території України, на українську гривню та навпаки.