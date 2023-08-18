Підприємцям, які поставили для ЗСУ браковані артилерійські міни на майже 270 млн грн, загрожує до 8 років тюрми

Військові контррозвідники Служби безпеки викрили корупційну схему, яка призвела до зриву державного замовлення на виробництво великої партії боєприпасів для ЗСУ напередодні повномасштабного вторгнення РФ. Мова йде про виконання оборонного контракту на поставку українському війську артилерійських мін на загальну суму майже 270 млн грн.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними слідства, до оборудки причетні керівники трьох приватних компаній, які отримали замовлення від Міністерства оборони на виробництво даного виду боєприпасів.

"Відповідно до підписаних договорів підприємці мали відвантажити бойові засоби ураження до лютого 2022 року. Однак, до цього строку компанії поставили до Міноборони лише частину замовлених мін, які до того ж виявились бракованими через використання в них неякісного пороху", - зазначають в СБУ.

Там зауважують, що такий технічний недолік унеможливлює застосування боєприпасів у бойових умовах і призводить до виведення з ладу самого артозброєння.

"Саме цей факт було викрито фахівцями оборонного відомства під час випробувань одержаних артилерійських мін", - підкреслюють в СБУ.

Після цього браковану партію засобів ураження повернули компаніям-виробникам для виправлення виявлених недоліків.

Втім, підприємці досі не усунули технічні несправності військової продукції і, як наслідок, не поставили українським захисникам жодної одиниці боєприпасів згідно з держзамовленням.

"На підставі зібраних доказів двом керівникам компаній повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах)", - повідомили в СБУ.

У відомстві додають, що триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до оборудки. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.

Раніше правоохоронці повідомили про підозру приватному підприємцю з Києва, який обманув одну з військових частин та шахрайським способом заволодів майже 7 млн гривень.