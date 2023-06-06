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Підрив росіянами Каховської ГЕС: правоохоронці розпочали розслідування
Українські правоохоронці розпочали розслідування за статтею екоцид за фактом підриву російськими окупаційними військами Каховської ГЕС.
Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
"За процесуального керівництва Херсонської обласної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактами екоциду та порушення законів і звичаїв війни (ст. 441, ч. 1 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, 6 червня 2023 близько 03:00 години російські військові підірвали греблю Каховської ГЕС на Херсонщині.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В результаті цього відбувається підняття урізу води та затоплення населених пунктів поблизу річки Дніпро.
Правоохоронці вживають заходи для встановлення масштабів руйнування і проводять першочергові дії для фіксування злочину.
Нагадаємо, в ніч на 6 червня російські війська підірвали Каховську ГЕС у Херсонській області. Розпочалася евакуація місцевого населення з небезпечних районів.
Президент Володимир Зеленський терміново збирає засідання РНБО через підрив Каховської ГЕС.
В "Енергоатомі" заявили, що підрив ГЕС може мати негативні наслідки для Запорізької АЕС, проте наразі ситуація контрольована.
За інформацією "Укргідроенерго", Каховська ГЕС повністю зруйнована і не підлягає відновленню після підриву російськими окупаційними військами.