Підробляв документи для ухилянтів: ДБР затримало начальника Голосіївського військкомату

Працівники Державного бюро розслідувань затримали начальника Голосіївського військкомату, який за гроші переправляв військовозобовʼязаних через кордон.

Про це повідомили у пресслужбі відомства.

Згідно з повідомленням, підозрюваний разом з керівником одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ організували незаконне переправлення через державний кордон трьох чоловік, за що отримали 30 тис доларів США.

Зловмисники оформлювали ухилянтам пакет фіктивних документів про те, що вони непридатні до військової служби.

Згідно з повідомленням, начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ (КСВ) ЗСУ, який також є начальником одного з відділів Київської міської військової адміністрації Бюро економічної безпеки викрило на масштабній корупційній схемі ще 3 серпня і помістили під варту. В нього є можливість внести заставу у майже два мільйони гривень.

Наразі обом чоловікам повідомлено про підозру у незаконному переправленні осіб через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України), їм загрожує позбавлення волі до 9 років.

Прокурори вирішують питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу начальнику київського районного ТЦК та відсторонення його від займаної посади.

Правоохоронці також встановлюють інших осіб, які можуть бути причетними до даної справи.

Зауважимо, раніше Служба безпеки заблокувала ще 5 схем нелегального виїзду громадян призовного віку за кордон. У результаті комплексних заходів було затримано організаторів оборудок.

Свої "послуги" зловмисники оцінювали від 6 до 9 тисяч доларів.