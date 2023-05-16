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Підсанкційному олігарху Павлу Фуксу повідомили про підозру: заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн
Служба безпеки України викрила підсанкційного олігарха Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами України та систематичному ухиленні від сплати податків.
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Встановлено, що з 2018 року Фукс незаконно заволодів активами українських компаній на понад 100 млрд грн.
"За матеріалами розслідування, холдинг підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об’єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - повідомляють в СБУ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовували понад 100 афілійованих комерційних структур.
У ході цих махінацій зловмисники отримували надприбутки та ухилялися від сплати податків. Наприклад, лише від однієї з таких оборудок сума збитків, завданих державі, сягає майже 100 млн грн.
"На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів)", - зауважили в СБУ.
Також у межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передано в управління АРМА.
Раніше за матеріалами Державного бюро розслідувань було арештовано корпоративні права трьох підприємств, які видобували газ та нафту з державних надр. Вони належали колишньому народному депутату від "Народного фронту" Ігорю Котвіцькому та бізнесмену Павлу Фуксу.
Президент Володимир Зеленський 24 червня 2021 року підписав указ, яким вводиться в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про санкції проти бізнесмена Павла Фукса. Введення санкцій проти Фукса в РНБО пояснили його причетністю до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. Йдеться про ліцензії, які компанія "Голден Деррік" отримала в 2012—2013 роках. Фукс у відповідь заявив, що до цієї компанії відношення не має і цю інформацію "легко перевірити, користуючись відкритими джерелами".