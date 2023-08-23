Писав у чат-бот ФСБ про розташування цивільної інфраструктури та позицій ЗСУ: на Донеччині затримали інформатора РФ

Служба безпеки затримала ще одного інформатора ФСБ, який збирав для агресора розвіддані про місця базування Сил оборони у прифронтових районах Донеччини. Його пріоритетом були локації важкого озброєння і бронетехніки іноземного виробництва на території Слов’янська.

Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Зазначається, що зловмисник надсилав дані до чат-боту ФСБ, який російська спецслужба створила для збору інформації про українських захисників на сході України.

Розвідувальна інформація потрібна була окупантам для підготовки нових повітряних атак на підрозділи ЗСУ поблизу лінії фронту.

У результаті контрдиверсійних заходів співробітники СБУ затримали зловмисника біля його будинку. У фігуранта вилучено телефон, який він використовував для комунікації з ФСБ.

"За даними слідства, ворожим поплічником виявився працівник одного із заводів Слов’янська, якого російська спецслужба дистанційно залучила до співпраці проти України. У поле зору агресора чоловік потрапив як активний користувач прокремлівських пабліків, де неодноразово залишав власні антиукраїнські коментарі", - підкреслили в СБУ.

Там додали, що повідомили фігуранту про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних Сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань в умовах воєнного стану).

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.

Раніше контррозвідники СБУ затримали ще одного інформатора ФСБ, який збирав розвіддані на прифронтовій території Донеччини. Зловмисником виявився адвокат з Краматорська, який протягом 2019-2022 років проживав на території РФ і мав контакти зі спецслужбою країни-агресора.