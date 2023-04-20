Побиття військового на Івано-Франківщині: офіцеру однієї з частин Нацгвардії повідомили про підозру

Працівники Державного бюро розслідувань проводять розслідування за фактом побиття військового на Івано-Франківщині.

Про це повідомляє пресслужба ДБР.

Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, з’явилося на одному з українських Telegram-каналів.

Правоохоронці опитали свідків та потерпілого і зібрали достатньо доказів для повідомлення офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).

Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.

Також працівники ДБР розслідують ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців.

Скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області.