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Побиття військового на Івано-Франківщині: офіцеру однієї з частин Нацгвардії повідомили про підозру
Працівники Державного бюро розслідувань проводять розслідування за фактом побиття військового на Івано-Франківщині.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
Відео, на якому офіцер нецензурно лається та б’є військовослужбовця, з’явилося на одному з українських Telegram-каналів.
Правоохоронці опитали свідків та потерпілого і зібрали достатньо доказів для повідомлення офіцеру однієї з частин Нацгвардії на Івано-Франківщині про підозру у перевищенні службових повноважень (ч. 5 ст. 426-1 КК України).Підписуйтеся на наш YouTube канал
Передбачене статтею покарання – позбавлення волі на строк до 12 років.
Також працівники ДБР розслідують ще два випадки перевищення службових повноважень цим офіцером щодо інших військовослужбовців.
Скеровано клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 800 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше працівники Державного бюро розслідувань розпочали розслідування за фактом побиття військовослужбовця у місті Володимир Волинської області.