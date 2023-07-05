Побив жінку в Ужгороді: офіцера Закарпатського ТЦК звільнять з лав ЗСУ

Старшого офіцера Закарпатського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК СП), який побив дружину військового в Ужгороді, звільнять з лав Збройних Сил України.

Про це повідомив заступник міністра оборони Олександр Павлюк.

За його словами, на основі інформації з місця служби офіцера, а також з урахуванням слідства та кримінального провадження ухвалено рішення про його звільнення з лав ЗСУ.

"Надалі оцінку цьому конкретному випадку та офіцеру, який зганьбив своєї високе звання, дадуть правоохоронні органи та суд", - зазначив він.

Павлюк додав, що зі сторони Закарпатського ОТЦК та СП буде забезпечене максимальне сприяння проведенню слідчих дій та з'ясуванню всіх обставин інциденту.

Нагадаємо, 25 червня стало відомо, що на одній із вулиць Ужгорода чоловік вчинив конфлікт з військовослужбовцем та його дружиною. Зловмисник наніс тілесні ушкодження жінці, після чого втік з місця події. Співробітники поліції встановили, що нападником є 55-річний місцевий житель, працівник ТЦК СП.

Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).